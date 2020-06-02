Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler
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Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler

Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer aldı? Habermetre, 1 Haziran 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruların yanıtını veriyor...

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler
02.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:49

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyada geniş yer almaya devam ediyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 1 Haziran Pazartesi günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YEREL BASINDA 42 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 164 bin 769kişide tespit edildi ve 4 bin 563kişi hayatını kaybetti. 1 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 97 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 42 bin 131 haber yayımlandı, bin 76 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.531 saat manşetteki yerini korudu, 6.530 haberle anasayfada toplamda 22.021 saat kaldı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler

Koronavirüs haberleri 56 milyon 118 bin 838 okunma elde ederken, 8 milyon 650 bin 14 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 866 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 1 Haziran günü 5 milyon 68 bin 734 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler

1 Haziran Pazartesi günü koronavirüs haberleri 07.00 itibariyle artışa geçmiş ve 10.00 - 14.00 saatleri arası en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 75 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 180 bin 787 haber yapıldı, hazırlanan haberlerin hiçbiri anasayfada verilmediğinden, anasayfada kalma süreleri de bulunmuyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler

Coronavirüs haberleri 41 milyon 326 bin 623 okunma kazanırken, 1 milyon 37 bin 699 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Msn.com yayıncı organı 11 milyon 240 bin 787 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler

1 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve en yüksek oranına da 19.00'da ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 10 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 1 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler
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