Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 31 Mayıs 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki haberler Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer aldı? Habermetre, 31 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruların yanıtını veriyor...

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyada geniş yer almaya devam ediyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 31 Mayıs Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 98 HABERMETRE SKORU ELDE ETTİ

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 163 bin 942 kişide tespit edildi ve 4 bin 540 kişi hayatını kaybetti. 31 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 98 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 27 bin 360haber yayımlandı, 659 sitede manşette yer aldı ve toplamda 3.523 saat manşetteki yerini korudu, 3 bin 356 haberle anasayfada toplamda 11.447 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 25 milyon 737 bin 575 okunma elde ederken, 4 milyon 44 bin 511dolar reklam değerine ulaştı ve bin 720 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 31 Mayıs günü 3 milyon 767 bin 89 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

31 Mayıs Pazar günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 97 bin 834 haber yapıldı, 8 bin 303 haberle anasayfada toplam 51.887 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 214 milyon 898 bin 703 okunma kazanırken, 21 milyon 896 bin 433 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 70 milyon 427 bin 712 okunma sayısı yakaladı.

31 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 01.00'de artmaya başlamış ve gün boyu haber adedi oranında bariz bir değişiklik yaşanmamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.