Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 28 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer aldı? Habermetre, 28 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruların yanıtını veriyor...

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyada geniş yer almaya devam ediyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 28 Mayıs Perşembe günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 59 MİLYON OKUNMA ELDE ETTİ

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 160 bin 979 kişide tespit edildi ve 4 bin 461 kişi hayatını kaybetti. 28 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 40 bin 463 haber yayımlandı, bin 304 sitede manşette yer aldı ve toplamda 6.035 saat manşetteki yerini korudu, 6.bin 501 haberle anasayfada toplamda 20.446 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 59 milyon 915 bin 498 okunma elde ederken, 9 milyon 195 bin 678 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 762 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 28 Mayıs günü 5 milyon 232 bin 863 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

28 Mayıs Perşembe günü koronavirüs haberleri 07.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00 - 15.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 235 bin 520 haber yapıldı, 30 bin 885 haberle anasayfada toplam ulaştı 161.004 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 565 milyon 345 bin 277 okunma kazanırken, 56 milyon 26 bin 803 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 165 milyon 427 bin 7 okunma sayısı yakaladı.

28 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 20.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com görünüyor.