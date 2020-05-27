Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
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Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer aldı? Habermetre, 26 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
27.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:04

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyada geniş yer almaya devam ediyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 26 Mayıs Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 59 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 158 bin 762 kişide tespit edildi ve 4 bin 397 kişi hayatını kaybetti. 26 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 97 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 33 bin 79 haber yayımlandı, bin 112 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.747 saat manşetteki yerini korudu, 4 bin 917 anasayfada toplamda 14.395 saat kaldı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

Koronavirüs haberleri 59 milyon 46 bin 944 okunma elde ederken, 8 milyon 960 bin 320 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 500 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 26 Mayıs günü 6 milyon 548 bin 525 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

26 Mayıs Salı günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00 - 13.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
Popüler yayıncılarda haber adedi oranı
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 99 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 214 bin 852 haber yapıldı, 20 bin 252 haberle anasayfada toplam 90.062 saat göründü.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

Coronavirüs haberleri 411 milyon 193 bin 8 okunma kazanırken, 44 milyon 716 bin 96 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 85 milyon 367 bin 104 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

26 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 18.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 26 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
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