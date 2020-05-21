Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri
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Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde ve ne kadar yer aldı? Habermetre, 20 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri
21.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:35

Coronavirüs'ün Türkiye'yi etkisi altına almasıyla birlikte medyada geniş yer tutmaya başladı. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 20 Mayıs Çarşamba günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YEREL BASINDA 44 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 152 bin 587 kişide tespit edildi ve 4 bin 222 kişi hayatını kaybetti. 20 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 44 bin 245 haber yayımlandı, bin 58 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.274 saat manşetteki yerini korudu, 6 bin 62 haberle anasayfada toplamda 18.437 saat kaldı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri

Koronavirüs haberleri 68 milyon 197 bin 812 okunma elde ederken, 9 milyon 468 bin 546 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 701 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 20 Mayıs günü 6 milyon 711 bin 10 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri

20 Mayıs Çarşamba günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00 - 16.00 arası en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Haberler.com görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 223 bin 876 haber yapıldı, 22 bin 305 haberle anasayfada toplam 126.487 saat göründü.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri

Coronavirüs haberleri 563 milyon 226 bin 275 okunma kazanırken, 49 milyon 681 bin 370 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 175 milyon 693 bin 902 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri

20 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 17.00 - 20.00 arasında en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 10 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 20 Mayıs 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri
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