Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 17 Mayıs 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberleri Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde ve ne kadar yer aldı? Habermetre, 17 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı.

Coronavirüs'ün Türkiye'yi etkisi altına almasıyla birlikte medyada geniş yer tutmaya başladı. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 17 Mayıs Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 88 HABERMETRE SKORUNDA KALDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 149 bin 435 kişide tespit edildi ve 4 bin 140 kişi hayatını kaybetti. 17 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 88 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 68 bin 827haber yayımlandı, 229 sitede manşette yer aldı ve toplamda 1.435 saat manşetteki yerini korudu, bin 178 haberle anasayfada toplamda 4.283 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 42 milyon 920 bin 780 okunma elde ederken, 5 milyon 495 bin 880 dolar reklam değerine ulaştı ve 4 bin 214 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 17 Mayıs günü 7 milyon 814. bin 773 oranla Msn.com olarak görünüyor.

17 Mayıs Pazar günü koronavirüs haberleri 06.00 itibariyle artışa geçmiş ve 10.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlasa da 10.00 - 14.00 arası yeniden oranlarda artış yaşanmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 89 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 97 bin 353 haber yapıldı, 4 haberle anasayfada toplam 12 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 27 milyon 131 bin 22okunma kazanırken, 696 bin 314 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Msn.com yayıncı organı 7 milyon 414 bin 169 okunma sayısı yakaladı.

17 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 20.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 10 ile Msn.com görünüyor.