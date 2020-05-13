Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
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Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 12 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
13.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:05

Coronavirüs'ün Türkiye'de yayılmasıyla birlikte medyada geniş yer almaya başladı. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 12 Mayıs Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 91 MİLYON OKUNMA ELDE ETTİ

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de141 bin 475 kişide tespit edildi ve 3 bin 894 kişi hayatını kaybetti. 12 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 52 bin 713 haber yayımlandı, bin 849 sitede manşette yer aldı ve toplamda 8.009 saat manşetteki yerini korudu, 9 bin 699 haberle anasayfada toplamda 28.789 saat kaldı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

Yapılan koronavirüs haberleri 91 milyon 682 bin 561 okunma elde ederken, 14 milyon 491 bin 969 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 637 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 12 Mayıs günü 10 milyon 165 bin 455 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

Diğer yandan 12 Mayıs Salı günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Haberler.com, Sondakika.com görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
Haber adedi yüzdesi
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 238 bin 234 haber yapıldı, 29 bin 5 haberle anasayfada toplam 154.887 saat göründü.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

Coronavirüs haberleri 562 milyon 712 bin 40 okunma kazanırken, 49 milyon 812 bin 96 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 154 milyon 847 bin 765 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler

12 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 20.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 12 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 12 Mayıs 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki haberler
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