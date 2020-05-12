Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 11 Mayıs 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki haberler Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 11 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'de yayılmasıyla birlikte medyada geniş yer almaya başladı. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 11 Mayıs Pazartesi günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YERLİ BASINDA 50 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 139 bin 771 kişide tespit edildi ve 3 bin 841kişi hayatını kaybetti. 11 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 50 bin 358 haber yayımlandı, bin 307 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.148 saat manşetteki yerini korudu, 6 bin 743 haberle anasayfada toplamda 21.182 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 65 milyon 759 bin 363okunma elde ederken, 9 milyon 978 bin 290 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 860 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 11 Mayıs günü 6 milyon 760 bin 759 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 11 Mayıs Pazartesi günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Haberler.com, Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 227 bin 650 haber yapıldı, 29 bin 931 haberle anasayfada toplam 148.150 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 569 milyon 909 bin 803 okunma kazanırken, 57 milyon 84 bin 130 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 158 milyon 57 bin 995 okunma sayısı yakaladı.

11 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 20.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 12 ile Msn.com görünüyor.