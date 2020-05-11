Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 10 Mayıs 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki haberler

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 10 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 10 Mayıs Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YERLİ BASINDA KORONAVİRÜS HABERLERİ 48 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 138 bin 657 kişide tespit edildi ve 3 bin 786 kişi hayatını kaybetti. 10 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 40 bin 244 haber yayımlandı, bin 43 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.247 saat manşetteki yerini korudu, 5 bin 967 haberle anasayfada toplamda 17.437 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 48 milyon 466 bin 628 okunma elde ederken, 6 milyon 669 bin 602 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 339 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 10 Mayıs günü 5 milyon 496 bin 238 oranla Sabah.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 10 Mayıs Pazar günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 14.00 ile 16.00'da en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 10 ile Haberler.com, Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre en popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 89 bin 849 haber yapıldı, 14 bin 223 haberle anasayfada toplam 92.499 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 212 milyon 437 bin 527 okunma kazanırken, 18 milyon 526 bin 891 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 61 milyon 794 bin 740 okunma sayısı yakaladı.

10 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 17.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 10 ile Msn.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi