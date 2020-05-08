Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
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Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
08.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:57

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 7 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 7 Mayıs Perşembe günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YERLİ BASINDA 49 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 133 bin 721 kişide tespit edildi ve 3 bin 641 kişi hayatını kaybetti. 7 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 49 bin 923 haber yayımlandı, bin 341 sitede manşette yer aldı ve toplamda 8.171 saat manşetteki yerini korudu, 7 bin 397 haberle anasayfada toplamda 33.452 saat kaldı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

Yapılan koronavirüs haberleri 67 milyon 97 bin 905 okunma elde ederken, 9 milyon 777 bin 864 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 480 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 7 Mayıs günü 5 milyon 922 bin 140 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

Diğer yandan 7 Mayıs Perşembe günü koronavirüs haberleri 09.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve 16.00 sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar,yüzde 9 ile Haberler.com, Sondakika.com görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
Popüler yayıncılarda haber adedi oranı
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
Okunma oranlarına göre en popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 187 bin 196 haber yapıldı, 28 bin 661 haberle anasayfada toplam 225.289 saat göründü.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

Coronavirüs haberleri 587 milyon 387 bin 363okunma kazanırken, 57 milyon 893 bin 796 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 192 milyon 429 bin 814 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler

7 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 08.00'de artmaya başlamış ve 20.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
Popüler yayıncılarda haber adedi oranı
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
Habermetre, koronavirüs haberlerini analiz etti! İşte, 7 Mayıs 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki haberler
Okunma oranlarına göre en popüler haberler
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