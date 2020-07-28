Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
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Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı

İnsansız Haber Analiz ve Raporlama Sistemi Habermetre, sayıları gün geçtikçe artan ve toplum vicdanını yaralayan şiddet ve istismar vakaları ile ilgili online medyada yer alan haberleri inceledi. Habermetre, Türk basını için son 6 aylık, yabancı basın için ise son 3 aylık haber verileri üzerinden bir inceleme yaparak bu verileri raporladı.

Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
28.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:24

Habermetre; kadın cinayetleri, çocuk istismarı, hayvan istismarı konularında yerli ve yabancı basındaki haberleri inceleyerek, belirlenen süre zarfında konuyla alakalı kaç haber yapıldı, ne kadar manşette yer aldı, kaç okunma elde etti gibi tüm ayrıntıları açıkladı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE KADIN CİNAYETLERİ

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cinayeti ile toplumda bir kez daha infial uyandıran "Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri", son 6 ay içerisinde Türkçe yayın yapan online medya kanallarında 71.506 adet habere konu oldu. Toplamda 140.942.664 okunma sayısına ulaşan bu haberler 17.804 saat manşette kaldı.

Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı

Online yayın yapan yabancı medya kaynaklarında "Violence Against Women" başlığı altında derlenen son 3 aylık haber verilerine göre ise Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri, 121.367 adet habere konu oldu. Bu haberler toplamda 476.817.326 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Gün bazında haber adedi değişimi
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Haberlerin popüler yayıncılarda okunma sayısı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Popüler yayıncılara haber adedi yüzdesi
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Popüler haberler
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Istanbul Convention)'nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARI

Toplumun bir diğer kanayan yarası da çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakaları. Bu vakaları konu alan haberleri "Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı" başlığı altında derleyip raporlayan Habermetre, Türk basınında bu konu ile ilgili son 6 aylık online haber sayısının 19.841 adet olduğunu saptadı. Bu haberler toplamda 43.085.745 okunma sayısına ulaştı ve 6.308 saat manşette kaldı.

Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Popüler haberler
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı

Online yayın yapan yabancı medya kaynaklarında "Child Abuse" başlığı altında derlenen son 3 aylık haber verilerine göre ise Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı, 108.716 adet habere konu oldu. Bu haberler toplamda 486.664.494 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Haberlerin popüler yayıncılarda okunma oranı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Popüler haberler
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı

UNICEF tarafından çocukların haklarını korumaya yönelik olarak yayınlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi (Convention On The Rights Of The Children)'nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

HAYVANA YÖNELİK ŞİDDET VE HAYVAN İSTİSMARI

Şiddet ve istismar vakaları çerçevesinde son olarak "Hayvana Yönelik Şiddet ve Hayvan İstismarı" konusunu ele alan Habermetre, bu konununson 6 ay içerisinde Türkçe yayın yapan online medya kanallarında 15.801 adet haberde yer aldığını saptadı. Toplamda 27.801.716 okunma sayısına ulaşan bu haberler 2.887 saat manşette kaldı.

Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı

Online yayın yapan yabancı medya kaynaklarında "Animal Abuse" başlığı altında derlenen son 3 aylık haber verilerine göre ise Hayvana Yönelik Şiddet ve Hayvan İstismarı, 22.666 adet habere konu oldu. Bu haberler toplamda 54.511.667 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Haberlerin popüler yayıncılarda okunma oranı
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı
Popüler haberler
Habermetre, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvan istismarı konulu iletişim çalışmalarını raporladı

15 Ekim 1978 tarihinde Paris'teki UNESCO Merkezinde törenle ilan edilen ve hayvanların haklarını korumaya yönelik olarak yayınlanan Hayvan Hakları Bildirgesi (Universal Declaration on Animal Welfare)'nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

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