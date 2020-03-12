Habermetre, dünya basınındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Hangi ülke coronavirüse basında ne kadar yer verdi? Koronavirüs haberleri hangi ülkede, ne kadar yer aldı? Habermetre, dünya basınını taradı ve 5 - 13 Mart tarihleri arasında koronavirüsün hangi ülkede, ne oranda medyada yer aldığını analiz etti. Türkiye'nin birinci başlığı coronavirüs olurken, dünya bunu nasıl gördü? İşte, ülkelere göre koronavirüs haberleri raporu...

Corona virüsün dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte WHO, pandemi ilan etti. Türkiye'de de koronavirüs vakasına rastlanmasıyla da önlemler hat safhaya çıkarıldı. Habermetre, dünyayı kasıp kavuran salgının basında ne kadar yer bulduğunu araştırdı. Koronavirüs haberleri, ülkelere göre coronavirüs haber sayıları...

KORONAVİRÜS OLANLARIN YARISI KURTULDU

2019 yılı Aralık ayında ilk vaka görülen Çin'in Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nin pandemi ilan etmesine yol açan cornavirüs nedeniyle, toplam 4 bin 751 kişi hayatını kaybetti. Virüs tespit edilen kişi sayısı ise 129 bin 771 kişi olarak açıklandı. Koronavirüs bulunan 129 bin kişiden 68 bin 672'si virüsten temizlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmasıyla, hazırda bulunan vatandaş, tedbirleri arttırdı.

DÜNYA BASININDA KORONAVİRÜS HABER SAYISI

Çin'de ortaya çıkan coronavirüsün, Wuhan'ın ardından en çok etkili olduğu ülke İtalya olarak kayıtlara geçti. Çin'de bu nedenle ölen sayısı 3 bin 169 iken İtalya'da 827 kişi olarak belirlendi. Buna karşın en çok koronavirüs haberi yapan ülke ise hiç kuşkusuz 15 bin 479 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. Sonrasında 6 bin 422 haber sayısıyla İngiltere geliyor. Üçüncü sırada 2 bin 353 haberle Hindistan yer alıyor. İşte, 5 - 13 Mart tarihleri arasında ülke ülke koronavirüs haber sayıları: