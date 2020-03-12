Habermetre, dünya basınındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Hangi ülke coronavirüse basında ne kadar yer verdi?
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Habermetre, dünya basınındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Hangi ülke coronavirüse basında ne kadar yer verdi? - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Dünya, Güncel

Habermetre, dünya basınındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Hangi ülke coronavirüse basında ne kadar yer verdi?

Koronavirüs haberleri hangi ülkede, ne kadar yer aldı? Habermetre, dünya basınını taradı ve 5 - 13 Mart tarihleri arasında koronavirüsün hangi ülkede, ne oranda medyada yer aldığını analiz etti. Türkiye'nin birinci başlığı coronavirüs olurken, dünya bunu nasıl gördü? İşte, ülkelere göre koronavirüs haberleri raporu...

12.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:25
Habermetre, dünya basınındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Hangi ülke coronavirüse basında ne kadar yer verdi?

Corona virüsün dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte WHO, pandemi ilan etti. Türkiye'de de koronavirüs vakasına rastlanmasıyla da önlemler hat safhaya çıkarıldı. Habermetre, dünyayı kasıp kavuran salgının basında ne kadar yer bulduğunu araştırdı. Koronavirüs haberleri, ülkelere göre coronavirüs haber sayıları...

KORONAVİRÜS OLANLARIN YARISI KURTULDU

2019 yılı Aralık ayında ilk vaka görülen Çin'in Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nin pandemi ilan etmesine yol açan cornavirüs nedeniyle, toplam 4 bin 751 kişi hayatını kaybetti. Virüs tespit edilen kişi sayısı ise 129 bin 771 kişi olarak açıklandı. Koronavirüs bulunan 129 bin kişiden 68 bin 672'si virüsten temizlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de koronavirüs vakasına rastlandığını duyurmasıyla, hazırda bulunan vatandaş, tedbirleri arttırdı.

DÜNYA BASININDA KORONAVİRÜS HABER SAYISI

Çin'de ortaya çıkan coronavirüsün, Wuhan'ın ardından en çok etkili olduğu ülke İtalya olarak kayıtlara geçti. Çin'de bu nedenle ölen sayısı 3 bin 169 iken İtalya'da 827 kişi olarak belirlendi. Buna karşın en çok koronavirüs haberi yapan ülke ise hiç kuşkusuz 15 bin 479 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. Sonrasında 6 bin 422 haber sayısıyla İngiltere geliyor. Üçüncü sırada 2 bin 353 haberle Hindistan yer alıyor. İşte, 5 - 13 Mart tarihleri arasında ülke ülke koronavirüs haber sayıları:

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi Haber
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Haber
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Sinan Akçıl Muhterem Nur Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Habermetre, dünya basınındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Hangi ülke coronavirüse basında ne kadar yer verdi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 19:47:25. #1.15#