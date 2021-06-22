Habermetre, "Babalar Günü" medya yansımalarını raporladı

Her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü, bu yıl 20 Haziran'da kutlandı. Habermetre, web sitelerinde "Babalar Günü" kapsamında yansıma bulan haberleri inceleyerek, raporladı.

Dijital Medya Takip ve Raporlama ajansı Habermetre'nin 1-22 Haziran tarih aralığındaki verilerine göre, "Babalar Günü" ile ilgili toplamda 29 bin adet haber yansıması, 16 milyona yakın okunma sayısına ve 2 milyon 300 bin dolar reklam eşdeğerine ulaştı. İlgili yansımalar, 188 sitede manşet ve 1.041 haberde ana sayfada yer aldı ve 1.601 saat manşet, 13.541 saat ana sayfa görünümü sağladı.

Markaların servis ettiği basın bültenlerini inceleyen Habermetre, "Babalar Günü" iletişim çalışmalarını derledi. Perakende ve E-Ticaret sektöründeki Babalar Günü fırsatlarının yanı sıra, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Baba-Çocuk ilişkilerini odağına alan iletişim çalışmalarının öne çıktığı görüldü.

Basın bültenlerinden öne çıkanlar:

Borusan Grubu, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalarınabir yenisini ekledi. 1 hafta olan yasal babalık iznine 1 hafta dahaekleyen Borusan, bu sayede babaların bebekleriyle hem daha çok vakitgeçirmesini hem de eşleriyle eşit sorumluluk almalarını hedefliyor.

Konuşalım Artık çalışmaları ile üç yıldır çay eşliğinde kaliteli iletişimin önemine dikkat çeken Lipton, Babalar Günü öncesinde yürüttüğü araştırmada Türkiye'de babalar ile çocukların iletişimini inceledi. Araştırma sonuçları 10 babadan 9'unun, 10 çocuktan 8'inin birbirleriyle daha sıcak bir iletişim kurmak istediğini gösteriyor. Sonuçları yorumlayan Psikolog Beyhan Budak ise "İletişimdeki kopuklukları aşmak ve beklentileri karşılamanın tek yolu kaliteli iletişim kurmaktan geçiyor." diyor.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile #FilEvlatEdindim sloganı ile yeni bir proje başlatan Jumbo, evlat edindiği her fil ile yaban hayatına destek oluyor. Doğanın sunduğu muhteşemliği tasarımlarına taşıyan marka, bu proje ile doğanın döngüsünü sürdürmesine ve yaban hayatının önemli bir parçası olan fillerin yaşamını devam ettirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Babalar Günü'nde çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesi için babalara seslendi. AÇEV, BM Nüfus Fonu'nun desteğiyle gerçekleştirilen "Çocuk Yaşta, Erken ve/ya Zorla Evliliklerin Önlenmesi için Babaların ve Toplumun Desteklenmesi Projesi" kapsamında hayata geçirdiği "Babayım" kampanyasıyla çocukların gelişiminde babaların rolüne dikkat çekiyor.

İstanbul Havalimanı'nın yolcularına keyifli bir seyahat deneyimi sunmak için başlattığı üyelik programı İGA PASS, pandemi boyunca bir gün dahi izin almadan özveriyle çalışan personeline Babalar Günü öncesi, ünlü YouTuber Merve Özkaynak ile izleyenleri duygulandıracak bir sürpriz hazırladı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), babalarına anlamlı bir hediye vermek isteyenler için ücretsiz fidan sahiplenme veya ücretli fidan bağışlama imkanı verdi. Babalarına anlamlı bir hediye vermek isteyenler için www.babaminfidani.com internet sitesi hazırlandı. Ücretsiz fidan sahiplenenlere veya ücretli fidan bağışında bulunanlara dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları veriliyor.

Anadolu Sağlık Merkezi'nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, "Çocuğun gelişimi ve bakımıyla ilgilenen ve sorumluluk alan babalarla büyüyen çocuklar ileride akademik alanda daha başarılı oluyor ve sosyal ortamlarda kendilerini daha iyi ifade edebiliyor" dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, baba çocuk ilişkisinin önemine dikkat çekerek baba çocuk ilişkilerine dair tavsiyelerde bulundu. Bayar, "Babalar bir yanıyla dış dünyadaki sınırları, kuralları, sorumlulukları temsil eder ve çocuğun hayatın gerçekliğine uyum sağlayabilmesi için hazır hale gelmesini sağlar ayrıca erkek çocuklar için özdeşim kurabilecekleri, kız çocuklar için de karşı cinsle sağlıklı ilişkilerin ilk tohumlarını atabilecekleri bir rol modeldir. Bu açıdan babaların çocuklarla girdiği etkileşimin sağlıklı olması, çocuğun ilerleyen yıllarda sağlıklı bir yetişkin olabilmesine yol açar" dedi.

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Kübra Uğurlu, "Baba ve çocuk arasında yalın ve sağlıklı bir ilişki kurmak için çocuğumuzu bir yetişkini dinlediğimiz titizlikte, göz kontağı kurarak ve anlattıklarına geri bildirimler vererek dinlemeli, onu anlamaya çalıştığımızı hissettirmeliyiz" diyor.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü'nden Klinik Psikolog Ece Eryılmaz, özellikle pandemi döneminde babaların çocuğun psikolojik dayanıklılıklarını artırmada çok önemli rollerinin olduğuna dikkat çekerek, baba çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirecek bir iletişimin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Babanın rolünün, sadece maddi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olduğu ile ilgili özellikle kültürel olarak yerleşmiş yanlış bir algı olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, çocukların annelerinden olduğu kadar babalarından da sevgi, şefkat ve ilgi almaya büyük ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Uzman Klinik Psikolog Neil Serem Yılmaz, 20 Haziran Babalar Günü kapsamında yaptığı açıklamada, babanın çocuğuna yaklaşımına göre 3 sınıfta değerlendirilebileceğini belirterek, her bir davranış modelinin çocuğa etkilerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

10 bini aşkın e-ticaret firmasına altyapı sağlayan Ticimax E-ticaret Sistemleri'nin Babalar Günü analiz raporuna göre, babalarımıza hediye olarak en çok aksesuar, elektronik ve giyim eşyası aldık.

ÇiçekSepeti.com, Babalar Günü iletişimi kapsamında kısa mesaj ya da e-posta almak istemeyen kullanıcıları için geçtiğimiz yıl başlattığı ve birçok kullanıcısından olumlu geri dönüş aldığı Duyarlı Pazarlama Hareketi'ne devam ediyor.

n11, Babalar Günü kapsamında, 'Babaya Hediye Fikirleri' temasıyla her babaya uygun birçok alternatif sunuyor. n11'den yapılan açıklamaya göre şirket, Babalar Günü kapsamında babalara özel hediye fikirleri ve kupon kampanyasıyla, hediye arayanların yardımına koşuyor.

MediaMarkt Türkiye, bu Babalar Günü için MediaMarktlı babalara duygu dolu bir sürpriz hazırladı. İç iletişimde kullanılacak bir video çalışmasına katkıda bulunmak amacıyla ofise gittiğini sanan ekibe önce okumaları için sıkıcı metinler verildi. Ardından bu metinler ekrana yansıtıldı ve bu kez metinleri ekrandan okumaları istendi. MediaMarkt'ta farklı pozisyonlarda görev alanbabalar metinleri okurken bir anda karşılarına çocuklarından gelen Babalar Günü mesajları çıktı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen babalar mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Teknosa, "Teknoloji mutlu ediyorsa, hediyenin tam zamanıysa" sloganıyla başlattığı Babalar Günü'ne özel kampanyalar ile farklı hediye seçenekleri sunuyor. Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle salgın döneminde daha fazla ilgi gören erkek bakım ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim imkânı sunan Teknosa, LG buzdolabı ya da Samsung A21s veya A32 akıllı telefon satın alanlara 289 TL değerinde Braun erkek bakım kiti hediye ediyor. Teknosa ayrıca Babalar Günü'ne özel olarak Akbank müşterileri için Appleürünlerinde kampanya başlattı. Kampanya kapsamında bireysel Axess kartsahipleri, tüm Ipad ve Apple Watch modellerine yüzde 10 indirimle sahip olacak.

"Yaşam için teknoloji" sloganıyla evdeki yaşam kalitesini artıran Bosch Ev Aletleri, Unlimited Serie I 6 Kablosuz Dikey Süpürge hediyesi ile babaların ev işlerinden keyif almasına yardımcı olacak. 'Bi' Başladın mı Duramazsın' sloganıyla limitsiz temizlik keyfi sunan dikey süpürge, babanıza çok daha kolay bir süpürme deneyimi yaşatacak.

Samsung'un başlattığı kampanya kapsamında Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefonlardan birini alanlar, Samsung'un seçili Galaxy akıllı saatlerinde bin TL indirim fırsatından faydalanacak.

LG Electronics (LG), Babalar Günü için sunduğu, ileri teknolojiye sahip ürünleri ile dikkatleri çekiyor. Her babanın farklı hobi ve ihtiyacına yönelik ürün sunan LG, babalarına hoş bir sürpriz yapmak, günlerine renk katmak isteyenleri bekliyor.

OPPO'nun yakın bir süre önce tüketicilerle buluşturduğu Reno5 Serisi ve A54 akıllı telefon modelleri ile Enco Air kablosuz kulaklığı Babalar Günü'nde teknoloji meraklısı babalar için en güzel hediye seçeneklerini oluşturacak.

Babalar Günü için listenin üst sıralarında yer almaya aday hediye seçeneklerinden HUAWEI WATCH GT 2 Pro dayanıklı yüzeyi, yüzlerce farklı saat kadranı ve değiştirilebilir kayışları sayesinde, en zorlukoşullarda ve en şık ortamlarda kullanılabiliyor.

Dyson, Babalar Günü için Dyson Supersonic saç kurutma makinesini özel stant hediyesiyle sunuyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, haziran ayında komediden aksiyona bilim kurgudan festival filmlerine uzanan geniş bir seçki sunarken, Babalar Günü'nü de unutmadı.

Uluslararası medya kuruluşu SPI International bünyesinde yer alan keyifli filmlerin adresi FilmBox, 20 Haziran 2021 Babalar Gününü, sıcacık öykülerle baba sevgisini yaşatan, arka arkaya ekranlara gelecek 2 güzel filmle kutluyor.

Turkcell, Babalar Günü'ne özel elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da ve mağazalarında çeşitli indirim kampanyaları ile hediye seçenekleri sunulduğunu duyurdu.

Boyner, Babalar Günü'nü #BabasıKılıklı söylemiyle hayata geçirdiği reklam filmi ile kutluyor. Boyner'in "Babası Kılıklı" adlı reklam filmi, babaların kendine özel tarzlarının güzelliğini anlatarak, aslında babalarımızın modaya yön ve ilham verdiğini söylüyor.

Beymen, tüm özel gün alışverişlerinde olduğu gibi Babalar Günü'nde de dünyaca ünlü markaların en yeni casual ve klasik tasarımlarından ayakkabı ve çanta modellerine, niş parfümlerden teknolojik ürünlere ve zengin aksesuar çeşitlerine uzanan farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız seçenekleri ile hediye alışverişinin adresi olmaya devam ediyor.

Morhipo, stilinden ödün vermeyen, rahatına düşkün, bakımlı ve teknoloji tutkunu babalar için binlerce hediye seçeneğini bir arada sunuyor.

Kiğılı, Babalar Günü'nde, şıklığı ve konforu bir arada yaşatan sayısız hediye seçeneği sunuyor. Terletmeyen, ütü gerektirmeyen nanoteknoloji ile doğal kumaş ferahlığı yaşatan ürünler, her yaştan babaya zengin renk ve model skalasıyla da birçok kombin seçeneği yaratıyor.

Altınyıldız Classics, 2021 Yaz Koleksiyonu ile Babalar Günü hediyesi almak isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyor.

DeFacto, Babalar Günü'ne özel Baba-Çocuk Koleksiyonu hazırladı. Sadeliği ve şıklığı ön plana çıkaran basic tasarımlı koleksiyon, babalar günü için alternatif oluşturuyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Babalar Günü koleksiyonunda klasik, günlük ve spor ayakkabı modellerinden, şık cüzdan, çanta ve kemerlere kadar pek çok alternatif yer alıyor.

Kinetix 2021 İlkbahar- Yaz Koleksiyonu, spor giyimin trendlerini yakından takip eden babaların enerjisine eşlik edecek ayakkabı modellerini bir araya getiriyor.

Halkbank, Babalar Günü'nü yine duygu yüklü bir filmle anıyor. "Babaların Hakkı Ödenmez" mesajıyla yayınlanan filmde baba olmanın fedakârlıklarla dolu dünyasına dikkat çekiliyor.

Yurtiçi Kargo, Babalar Günü'ne özel indirim kampanyasını duyurdu. Yaptığı genel ve yerel kampanyaların yanı sıra özel günlerde sevdiklerine sürpriz yapmak isteyen müşterileri için de kampanyalar hazırlayan Yurtiçi Kargo, 16-30 Haziran'da geçerli Babalar Günü Kampanyası'nı başlattı.

HP Baskı Dünyası'nın yeni içerikleri arasında Babalar Günü kart şablonları da yer alıyor. Babasına bu önemli günde kendi elleriyle yaptığı bir hediyeyi vermek isteyen çocuklar, ücretsiz platforma erişerek dilediği kartı hazırlayabiliyor.

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, Babalar Günü için hediye arayışı içine girenlerin işini teknolojik cihaz önerileriyle kolaylaştırıyor. 20 megapiksel kamerası, 4K video çekimi ve DIGIC 8 görüntü işlemcisi ile yüksek kalite çekim sunan PowerShot G7 X Mark III, babaların en güzel anları Canon farkıyla ölümsüzleştirmesine olanak tanıyor.

Global mobil aksesuar markası Mcdodo, bu Babalar Günü için klasik alternatifleri bir kenara bırakıp, teknolojinin konforunu hediye ediyor.

GoDaddy, küçük işletme sahiplerinin Babalar Günü'nde daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olacak dijital ipuçları paylaştı

Aksigorta, Babalar Günü'ne özel olarak, acente ve erkek çalışanlarının yanı sıra kampanya döneminde Hayata Devam Sigortası'na sahip olacak tüm erkek müşterilerine prostat spesifik antijen (PSA) testi hizmeti hediye ediyor.

SosyalBen Vakfı'nın Babalar Günü'ne özel hazırladığı 'Canım Babam Paketi' ile sevdiklerinizi mutlu ederken çocukların yeteneklerini keşfetmelerine destek olabilirsiniz

Novo Nordisk, pandemi döneminde çalışanları için Novohealth haftası etkinliği düzenledi. Novo Nordisk, bu kapsamda, 1 hafta boyunca çalışanlarının evden ve ekran karşısında katılabilecekleri etkinlikler düzenledi. Novohealth haftası etkinleri kapsamında "Nefes Teknikleri ve Meditasyon", ''Sağlıklı Beslenme'', "Sandalye Yogası" ve "Evde Yapılabilecek Egzersizler" programlarını düzenledi.

PTT AŞ, Babalar Günü'ne özel kargo gönderimlerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. PTT AŞ, Babalar Gününe özel hazırladığı özel gün zarfını da 20 Haziran 2021 tarihinde tedavüle sundu.

Seyahat sitesi Enuygun Babalar Günü'nde seyahat etmeyi özleyen babalar için yeni hediye trendinin seyahat olduğunu bildirdi. Enuygun Hediye Kart sayesinde babalar bir yıl içerisinde istedikleri zaman uçak ya da otobüs bileti alırken veya otel rezervasyonu yaparken kullanabiliyor.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Babalar Günü'nü bu yıl 7-12 yaş grubuna yönelik çevrimiçi sergi turu ve atölye etkinliği ile kutluyor. Katılımcılar, sanatçı Etel Adnan'ın gökyüzündeki hayali gezegenleri, uyduları ve etkileyici enerjisiyle derin bir keşif ve yorumlama alanı sunan eserlerinden ilhamla, zihinlerindeki gökyüzü modelini rengârenk maketlere dönüştürecekler.

Babalar İstanbul Modern'in Karaköy'deki son koleksiyon sergisi Sanatçı ve Zamanı'nı 20 Haziran Pazar günü saat 16.00'da sanal turla keşfediyor.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla, 2008'den bu yana 200 binden fazla öğretmene ulaşan ÖRAV; bu kez de Babalar Günü'ne özel bağış sertifikaları hazırladı.

Tüm zamanların en lüks markası L'Occitane'ın Bois Flotte ve Olivier Onde'si hayatınızdaki en önemli adama uyacak kadar klasik erkeksi kokulardan oluşuyor. Asla modası geçmeyecek zamansız ikonlardan günümüzün çağdaş klasiklerine uzanan notalarıyla L'Occitane erkek parfümleri her erkeğin gardırobunda olması gereken kokuların başında geliyor.

Edenred Türkiye, şirketlere özel indirim ve yüzde 39 vergi tasarrufu avantajlarıyla sunduğu Ticket Compliments Universal ve Ticket Compliments Fashion Hediye Çekleri ile Babalar Günü'nde "baba" çalışanları mutlu ediyor.

Havucum.com, Babalar Günü için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Babalar Günü için en çok tercih edilen hediye, yüzde 57 ile saat ve cüzdan gibi aksesuarlar oldu.

Türkiye'nin önde gelen bahçe mobilyaları markası L'unica, Babalar Günü'nde rahatına düşkün babalara alınabilecek hem şık hem de sıra dışı hediye seçenekleri sunuyor.

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