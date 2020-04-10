Habermetre, 9 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 9 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 9 Nisan Perşembe günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 112 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 42 bin 282 kişide tespit edildi ve 908 kişi hayatını kaybetti. 9 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 98 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 75 bin 23 haber yayımlandı, bin 829 sitede manşette yer aldı ve toplamda 8.217 saat manşetteki yerini korudu, 11 bin 74 haberle anasayfada toplamda 32.953 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 112 milyon 286 bin 585 okunma elde ederken, 16 milyon 597 bin 280 dolar reklam değerine ulaştı ve 4 bin 335 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 9 Nisan günü 12 milyon 588 bin 725 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Diğer yandan 9 Nisan Perşembe günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00 - 13.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. 14.00'de haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 9 ile Haberler.com ile Sondakika.com şeklinde görünüyor.

Okunma oranlarına göre en popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 235 bin 45haber yapıldı, 29 bin 23 haberle anasayfada toplam 160.414 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 759 milyon 81 bin 848 okunma kazanırken, 74 milyon 609 bin 462 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 250 milyon 520 bin 418 okunma sayısı yakaladı.

9 Nisan günü koronavirüs haberler sayıları 14.00 itibariyle artışa geçmiş ve 17.00 - 19.00'da en fazla haber üretildiği saatler olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Msn.com ve Yahoo görünüyor.