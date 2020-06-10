Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer buldu? Habermetre, 9 Haziran 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruların yanıtını veriyor...

Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
10.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:31

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyadaki yerini korumayı sürdürüyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 9 Haziran Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

33 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 172 bin 114 kişide tespit edildi ve 4 bin 729 kişi hayatını kaybetti. 9 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 33 bin 78 haber yayımlandı, 782 sitede manşette yer aldı ve toplamda 4.036 saat manşetteki yerini korudu, 3 bin 828 haberle anasayfada toplamda 13.940 saat kaldı.

Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs haberleri 38 milyon 241 bin 602 okunma elde ederken, 5 milyon 830 bin 502 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 12 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 9 Haziran günü 3 milyon 604 bin 471 oranla Takvim.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

9 Haziran Salı günü koronavirüs haberleri 06.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve ardından oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 7 ile Yeniakit.com takip ediyor.

Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 160 bin 264 haber yapıldı, 13 bin 164 haberler anasayfada, 70.933 saat göründü.

Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 271 milyon 296 bin 150 okunma kazanırken, 21 milyon 848 bin 609 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 94 milyon 264 bin 871 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

9 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 17.00'de en yüksek orana ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 13 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 8 ile Yahoo görünüyor.

Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 9 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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