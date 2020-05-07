Habermetre, 6 Mayıs 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 6 Mayıs 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 6 Mayıs Çarşamba günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 78 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 131 bin 744 kişide tespit edildi ve 3 bin 584 kişi hayatını kaybetti. 6 Mayıs itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 53 bin 429 haber yayımlandı, bin 291 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.592 saat manşetteki yerini korudu, 7 bin 564 haberle anasayfada toplamda 22.793 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 78 milyon 518 bin 15 okunma elde ederken, 11 milyon 140 bin 341 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 625 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 6 Mayıs günü 7 milyon 934 bin 567 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 6 Mayıs Çarşamba günü koronavirüs haberleri 09.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Haberler.com, Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre en popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 172 bin 157 haber yapıldı, 21 bin 359 haberle anasayfada toplam 108.482 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 508 milyon 12 bin 42 okunma kazanırken, 46 milyon 602 bin 916 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 145 milyon 6 bin 699 okunma sayısı yakaladı.

6 Mayıs günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 17.00'de en yüksek seviyeye gelmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi