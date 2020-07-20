Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda Koronavirüs, İstanbul depremi ve Netflix Türkiye konuları 6-13 Temmuz haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
20.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:59

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 6-13 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Koronavirüs, İstanbul depremi ve Netflix Türkiye gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 6-13 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Koronavirüs olurken, İstanbul depremi 2. sırada, Netflix Türkiye konusu ise 3. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre Koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 246.072.055 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İSTANBUL DEPREMİ GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre İstanbul depremi konusunda yaşanan gelişmeler 5.758.997 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

İstanbul depremi ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

NETFLİX TÜRKİYE KONUSU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Netflix Türkiye konusunda yaşanan gelişmeler 1.141.060 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

Netflix Türkiye ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

Habermetre hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın

İlgili Haberler

Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı Politika
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi Dünya
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a ödül
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a ödül
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Rahat tavırlar sergileyen hırsız, cüzdan çalarken kameralara yakalandı
Rahat tavırlar sergileyen hırsız, cüzdan çalarken kameralara yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Erkan Akçay Devlet Bahçeli Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Jandarma Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 11:59:26. #1.14#
title