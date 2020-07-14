Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda Ayasofya, çocuk kaçakçılığı ve okulların açılışı konuları 6-13 Temmuz haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 6-13 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Ayasofya, çocuk kaçakçılığı ve okulların açılışı gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Habermetre, 6-13 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Ayasofya olurken, çocuk kaçakçılığı 2. sırada, okulların açılışı konusu ise 3. sırada yer aldı. İşte gündemi belirleyen konular: GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU AYASOFYA OLDU! Habermetre verilerine göre Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler 129.537.580 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı. Ayasofya ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

ÇOCUK KAÇAKÇILIĞI GÜNDEMİN 2. SIRASINDA Habermetre raporuna göre çocuk kaçakçılığı konusunda yaşanan gelişmeler 7.017.801 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı. Çocuk kaçakçılığı ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

OKULLARIN AÇILIŞI KONUSU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA Habermetre raporuna göre okulların açılışı konusunda yaşanan gelişmeler 6.817.997 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı. Okulların açılışı ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: