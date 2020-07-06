Habermetre, 5 Temmuz 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer buldu? Habermetre, 5 Temmuz 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruların yanıtını veriyor...

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyadaki yerini korumayı sürdürüyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 5 Temmuz Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 24 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 205 bin 758 kişide tespit edildi ve 5 bin 225 kişi hayatını kaybetti. 5 Temmuz itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 97 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 16 bin 648 haber yayımlandı, 529 sitede manşette yer aldı ve toplamda 2.679 saat manşetteki yerini korudu, bin 921 haberle anasayfada toplamda 7.574 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 24 milyon 160 bin 716 okunma elde ederken, 3 milyon 788 bin 330 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 404 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 5 Temmuz günü 2 milyon 363 bin424 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

5 Temmuz Pazar günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00 - 13.00 saatleri arasında en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve ardından oranlar azalmaya başlamış.

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Sondakika.com ve yüzde 8 'de de Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 6 ile Beyazgazete.com takip ediyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 99 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 92 bin 558 haber yapıldı, 9 bin 124 haberle anasayfada, 55.813 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 213 milyon 450 bin 312 okunma kazanırken, 22 milyon 865 bin 762 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 74 milyon 5 bin 768 okunma sayısı yakaladı.

5 Temmuz günü koronavirüs haber sayısı 17.00'de artmaya başlamış ve 20.00'de en yüksek orana ulaşarak ardından düşüşe geçmiş görünüyor.

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 28 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 6 ile Yahoo görünüyor.