Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 5 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

06.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:44
Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 5 Nisan Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 82 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 27 bin 69 kişide tespit edildi ve 574 kişi hayatını kaybetti. 5 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 49 bin 833 haber yayımlandı, bin 405 sitede manşette yer aldı ve toplamda 8.191saat manşetteki yerini korudu, 7 bin 716 haberle anasayfada toplamda 27.322 saat kaldı.

Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 82 milyon 336 bin 141 okunma elde ederken, 13 milyon 43 bin 33 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 907 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 5 Nisan günü 9 milyon 536 bin 791 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 5 Nisan Pazar günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 13.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. 15.00'de haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 11 ile Haberler.com ile Sondakika.com şeklinde görünüyor.

Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre en popüler haberler ve yayıncıları
Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 133 bin 286 haber yapıldı, 16 bin 624 haberle anasayfada toplam 107.588saat göründü.

Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 395 milyon 233 bin 76 okunma kazanırken, 40 milyon 74 bin 766 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 116 milyon 235 bin 299 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

5 Nisan günü koronavirüs haberleri 15.00 itibariyle artışa geçmiş ve 17.00'de en fazla haber üretildiği saat olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Yahoo görünüyor.

Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 5 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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