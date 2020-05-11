Habermetre, 4-11 Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, Anneler Günü, futbola geri dönüş öneri protokolü, okulların yeniden açılması ve koronavirüse karşı yerli ilaç, 4-11 Mayıs haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 4-11 Mayıs arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre raporunda koronavirüs, Anneler Günü, futbola geri dönüş öneri protokolü, okulların yeniden açılması ve koronavirüse karşı yerli ilaç gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 4-11 Mayıs arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken Anneler Günü, futbola geri dönüş öneri protokolü, okulların yeniden açılması ve koronavirüse karşı yerli ilaçkonuları onu takip etti.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 462.707.431 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

ANNELER GÜNÜ GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Anneler Günü konusunda yaşanan gelişmeler 28.985.943 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Anneler Günü ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

FUTBOLA GERİ DÖNÜŞ ÖNERİ PROTOKOLÜ GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre futbola geri dönüş öneri protokolü konusunda yaşanan gelişmeler 26.123.362 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

Futbola geri dönüş öneri protokolü ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

OKULLARIN YENİDEN AÇILMASI GÜNDEMİN 4. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre okulların yeniden açılması konusunda yaşanan gelişmeler 13.812.182 okunma sayısı ile gündemin 4. sırasında yer aldı.

Okulların yeniden açılması ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

KORONAVİRÜSE KARŞI YERLİ İLAÇ GÜNDEMİN 5. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre koronavirüse karşı yerli ilaç konusunda yaşanan gelişmeler 2.580.148 okunma sayısı ile gündemin 5. sırasında yer aldı.

Koronavirüse karşı yerli ilaç ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: