Habermetre 31 Ağustos - 7 Eylül arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim değerlendirme raporunda Serenay Sarıkaya, Nihat Hatipoğlu ve Meryem Uzerli isimleri 31 Ağustos - 7 Eylül haftasının en çok konuşulan kişiler olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 31 Ağustos - 7 Eylülarası en çok konuşulan kişiler analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Serenay Sarıkaya, Nihat Hatipoğlu ve Meryem Uzerli gündemin ana isimleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Habermetre, 31 Ağustos - 7 Eylül arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan kişileri belirledi. Gündemin ana konusu Serenay Sarıkaya, Nihat Hatipoğlu ve Meryem Uzerli oldu. İşte gündemi belirleyen isimler: Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya en çok konuşulan isimler listesinde 1. sırasında yer aldı. Sarıkaya 4.030.480 okunma sayısına ulaştı. Nihat Hatipoğlu Nihat Hatipoğlu, çok konuşulan konular içinde 2. sırada yer aldı. Hatipoğlu, 2.504.608 okunma sayısına ulaştı. Meryem Uzerli Meryem Uzerli de çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu. Uzerli 1.444.937 okunma sayısına ulaştı.