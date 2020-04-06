Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve ünlü isimlerini açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin magazin gündem değerlendirme raporunda Şeyma Subaşı, Müge Anlı, Fatih Terim, Ali Koç ve Rüştü Reçber konuları 30 Mart – 6 Nisan haftasının en çok konuşulan magazin ve kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 30 Mart – 6 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Şeyma Subaşı, Müge Anlı, Fatih Terim, Ali Koç ve Rüştü Reçber gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Haberöetre, 30 Mart – 6 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Magazin gündemin ana konusu Şeyma Subaşı, Müge Anlı, Fatih Terim, Ali Koç ve Rüştü Reçber oldu. İşte gündemi belirleyen konular: ŞEYMA SUBAŞI Şeyma Subaşı magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 1.594.324 rakamına ulaştı. ŞEYMA SUBAŞI ŞEYMA SUBAŞI MÜGE ANLI Müge Anlı magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 2.019.186 rakamına ulaştı. MÜGE ANLI MÜGE ANLI FATİH TERİM Fatih Terim magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 22.244.392 rakamına ulaştı. FATİH TERİM FATİH TERİM ALİ KOÇ Ali Koç magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 3.570.946 rakamına ulaştı. ALİ KOÇ ALİ KOÇ RÜŞTÜ REÇBER Rüştü Reçber magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 7.097.373 rakamına ulaştı. RÜŞTÜ REÇBER RÜŞTÜ REÇBER