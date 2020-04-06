Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
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Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, Milli Dayanışma Kampanyası, PTT ücretsiz maske dağıtımı, Af Yasası ve THY pilotlarına ücretsiz izin konuları 30 Mart – 6 Nisan haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

06.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:55
Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 30 Mart – 6 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs, Milli Dayanışma Kampanyası, PTT ücretsiz maske dağıtımı, Af Yasası ve THY pilotlarına ücretsiz izin gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Haberöetre, 30 Mart – 6 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken, Milli Dayanışma Kampanyası 2., PTT ücretsiz maske dağıtımı konusu gündemin 3. sırasında yer aldı. Af Yasası ve THY pilotlarına ücretsiz izin konuları ise gündemin 4. ve 5. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 718.226.979 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistikler:

Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!


MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI KONUSU GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Milli Dayanışma Kampanyası konusunda yaşanan gelişmeler 33.263970 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

PTT ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI KONUSU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre PTT ücretsiz maske dağıtımı konusunda yaşanan gelişmeler 11.714.926 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

PTT ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

AF YASASI KONUSU GÜNDEMİN 4. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Af Yasası konusunda yaşanan gelişmeler 6.998.540 okunma sayısı ile gündemin 4. sırasında yer aldı.

Af Yasası ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

THY PİLOTLARINA ÜCRETSİZ İZİN KONUSU GÜNDEMİN 5. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre uzaktan eğitim konusunda yaşanan gelişmeler 591.330 okunma sayısı ile gündemin 5. sırasında yer aldı.

THY pilotlarına ücretsiz izin ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 30 Mart – 6 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
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