Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 30 Mart 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

31.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:55
Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 30 Mart günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS, TÜRK BASININDA 119 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 10 bin 827 kişide tespit edildi ve 168 kişi hayatını kaybetti. 30 Mart itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 82 bin 649 haber yayımlandı, bin 783 sitede manşette yer aldı ve toplamda 8 bin 848 saat manşetteki yerini korudu, 9 bin 887 haberle anasayfada toplamda 32 bin 331 saat kaldı.

Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 119 milyon 136 bin 475 okunma elde ederken, 18 milyon 990 bin 105 dolar reklam değerine ulaştı ve 4 bin 91 defa Twiter'da paylaşıldı. Diğer yandan 30 Mart günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş vesaat 14.00'de en yüksek oranı yakalamış.

Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre en popüler haberler ve yayıncıları
Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 259 bin 615haber yapıldı, 15 bin 59 haberle anasayfada toplam 82.119 saat göründü. Coronavirüs haberleri 409 milyon 223 bin 34okunma kazanırken, 46 milyon 206 bin 579 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 72 milyon 677 bin 837 okunma sayısı yakaladı. Haber sayıları saat 17.00'de en yüksek oranı gördü.

Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre en popüler haberler ve yayıncıları
Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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