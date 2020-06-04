Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer aldı? Habermetre, 3 Haziran 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruların yanıtını veriyor...

Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
04.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:02

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında, medyada geniş yer almaya devam ediyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 3 Haziran Çarşamba günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 45 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 166 bin 422 kişide tespit edildi ve 4 bin 609 kişi hayatını kaybetti. 3 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 96 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 33 bin 272 haber yayımlandı, 841 sitede manşette yer aldı ve toplamda 3.922 saat manşetteki yerini korudu, 4 bin 586 haberle anasayfada toplamda 15.748 saat kaldı.

Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs haberleri 45 milyon 839 bin 362 okunma elde ederken, 6 milyon 903 bin 403 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 156 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 3 Haziran günü 5 milyon 914 bin 959 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

3 Haziran Çarşamba günü koronavirüs haberleri 07.00 itibariyle artışa geçmiş ve 12.00 saatleri arası en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve ardından oranlar azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor.

Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 179 bin 334 haber yapıldı, 19 bin 165 haberler anasayfada, 106.927 saat göründü.

Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 399 milyon 436 bin 31 okunma kazanırken, 34 milyon 535 bin 234 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 149 milyon 583 bin 512 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

3 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 08.00'de artmaya başlamış ve en yüksek oranına 17.00'de ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.

Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 3 Haziran 2020 Çarşamba yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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