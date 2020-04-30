Habermetre, 29 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 29 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 29 Nisan Çarşamba günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HAKKINDA 52 BİN HABER YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 117 bin 589 kişide tespit edildi ve 3 bin 81 kişi hayatını kaybetti. 29 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 52 bin 341 haber yayımlandı, bin 215 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.361saat manşetteki yerini korudu, 5 bin 936 haberle anasayfada toplamda 17.757 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 73 milyon 606 bin 201 okunma elde ederken, 10 milyon 334 bin 539 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 778 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 29 Nisan günü 7 milyon 153 bin 745 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 29 Nisan Çarşamba günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 13.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 8 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre en popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 183 bin 926 haber yapıldı, 13 bin 55 haberle anasayfada toplam 64.213saat göründü.

Coronavirüs haberleri 389 milyon 539 bin 92 okunma kazanırken, 38 milyon 626 bin 486 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 169 milyon 189 bin 274 okunma sayısı yakaladı.

29 Nisan günü koronavirüs haberler adedi değişim grafiği 12.00'de en yüksek orana ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 12 ile Msn.com görünüyor.