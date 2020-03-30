Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 29 Mart 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 29 Mart günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

TÜRK BASININDA 57 BİN 776 KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 9 bin 217 kişide tespit edildi ve 131 kişi hayatını kaybetti. 29 Mart itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 57 bin 776 haber yayımlandı, bin 673 sitede manşette yer aldı ve toplamda 14.324 saat manşetteki yerini korudu, 9 bin 375haberle anasayfada toplamda 51 bin 425 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 89 milyon 857 bin 262 okunma elde ederken, 14 milyon 175 bin 890 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 587 defa Twiter'da paylaşıldı.

Saate göre haber sayısı değişimi

Okunma oranlarına göre en popüler haberler ve yayıncıları

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 143 bin 93 haber yapıldı, 18 bin 116 haberle anasayfada toplam 117.830 saat göründü. Coronavirüs haberleri 352 milyon 938 bin 4okunma kazanırken, 36 milyon 250 bin 25dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 103 milyon 954 bin 193 okunma sayısı yakaladı.

Saate göre haber sayısının değişim grafiği