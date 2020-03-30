Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haber
Dünya, Güncel

Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 29 Mart 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

30.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:49
Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 29 Mart günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

TÜRK BASININDA 57 BİN 776 KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 9 bin 217 kişide tespit edildi ve 131 kişi hayatını kaybetti. 29 Mart itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 57 bin 776 haber yayımlandı, bin 673 sitede manşette yer aldı ve toplamda 14.324 saat manşetteki yerini korudu, 9 bin 375haberle anasayfada toplamda 51 bin 425 saat kaldı.

Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 89 milyon 857 bin 262 okunma elde ederken, 14 milyon 175 bin 890 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 587 defa Twiter'da paylaşıldı.

Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Saate göre haber sayısı değişimi
Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre en popüler haberler ve yayıncıları
Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 143 bin 93 haber yapıldı, 18 bin 116 haberle anasayfada toplam 117.830 saat göründü. Coronavirüs haberleri 352 milyon 938 bin 4okunma kazanırken, 36 milyon 250 bin 25dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 103 milyon 954 bin 193 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Saate göre haber sayısının değişim grafiği
Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre en popüler haberler ve yayıncıları
Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Kapının önünden geçen jandarma, brandayı kaldırınca gördüğü manzara karşısında ceza yağdırdı Haber
Kapının önünden geçen jandarma, brandayı kaldırınca gördüğü manzara karşısında ceza yağdırdı
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haber
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Bunu da gördük! İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı Haber
Bunu da gördük! İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı...
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Prens Charles Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Arda Turan Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Habermetre, 29 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 13:24:38. #1.15#
title