Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 28 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
29.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:31

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 28 Nisan Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 72 MİLYON OKUNMA ELDE ETTİ

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 114 bin 653 kişide tespit edildi ve 2 bin 992 kişi hayatını kaybetti. 28 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 52 bin 383 haber yayımlandı, bin 281 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.772 saat manşetteki yerini korudu, 6 bin 368 haberle anasayfada toplamda 23.822 saat kaldı.

Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 72 milyon 645 bin 504 okunma elde ederken, 10 milyon 164 bin 50 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 481 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 28 Nisan günü 6 milyon 658 bin 754 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 28 Nisan Salı günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından 16.00'da haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 8 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre en popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 193 bin 327 haber yapıldı, 24 bin 272 haberle anasayfada toplam 124.519saat göründü.

Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 571 milyon 766 bin 381 okunma kazanırken, 52 milyon 309 bin 422 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 196 milyon 813 bin 542 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

28 Nisan günü koronavirüs haberler adedi değişim grafiği 16 - 17.00'de en yüksek orana ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 28 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre en popüler haberler
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