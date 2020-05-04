Habermetre, 27 Nisan – 4 Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, Ramazan ayı ve milli tüfek konuları 27 Nisan – 4 Mayıs haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 27 Nisan – 4 Mayıs arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs, deprem ve TOKİ gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 27 Nisan – 4 Mayıs arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken, sokağa deprem 2. sırada, TOKİ konusu ise 3. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 505.135.755 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

DEPREM GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre deprem konusunda yaşanan gelişmeler 12.370.206 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Deprem ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

TOKİ KONUSU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre TOKİ konusunda yaşanan gelişmeler 3.931.077 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

TOKİ ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: