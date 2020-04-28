Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 27 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 27 Nisan Pazartesi günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS 100 HABERMETRE SKORUNA ULAŞTI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 112 bin 261 kişide tespit edildi ve 2 bin 900 kişi hayatını kaybetti. 27 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 55 bin 446 haber yayımlandı, bin 463 sitede manşette yer aldı ve toplamda 6.931 saat manşetteki yerini korudu, 7 bin 471 haberle anasayfada toplamda 23.495 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 84 milyon 558 bin 773 okunma elde ederken, 12 milyon 820 bin 344 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 687 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 27 Nisan günü 10 milyon 4 bin 130 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 27 Nisan Pazartesi günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 8 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 227 bin 467 haber yapıldı, 16 bin 878 haberle anasayfada toplam 77.630 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 460 milyon 581 bin 57 okunma kazanırken, 45 milyon 740 bin 291 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 86 milyon 451 bin 827 okunma sayısı yakaladı.

27 Nisan günü koronavirüs haberler adedi değişim grafiği 18.59'da en yüksek orana ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 12 ile Msn.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi