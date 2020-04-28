Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 27 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
28.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:10

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 27 Nisan Pazartesi günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS 100 HABERMETRE SKORUNA ULAŞTI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 112 bin 261 kişide tespit edildi ve 2 bin 900 kişi hayatını kaybetti. 27 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 55 bin 446 haber yayımlandı, bin 463 sitede manşette yer aldı ve toplamda 6.931 saat manşetteki yerini korudu, 7 bin 471 haberle anasayfada toplamda 23.495 saat kaldı.

Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 84 milyon 558 bin 773 okunma elde ederken, 12 milyon 820 bin 344 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 687 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 27 Nisan günü 10 milyon 4 bin 130 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 27 Nisan Pazartesi günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 8 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 227 bin 467 haber yapıldı, 16 bin 878 haberle anasayfada toplam 77.630 saat göründü.

Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 460 milyon 581 bin 57 okunma kazanırken, 45 milyon 740 bin 291 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 86 milyon 451 bin 827 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

27 Nisan günü koronavirüs haberler adedi değişim grafiği 18.59'da en yüksek orana ulaşmış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 12 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre popüler haberler
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem Haber
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Haber
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Haber
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haber
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı Haber
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haber
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Son dakika: ABD, medikal yardım yapan Türkiye'ye minnettar: Cömert yardımlar için teşekkür ederiz
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı...
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Adana'da Suriyeli genci kazayla vurarak ölümüne sebebiyet veren polis, açığa alındı
Adana'da Suriyeli genci kazayla vurarak ölümüne sebebiyet veren polis, açığa alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Haluk Levent Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Genç Kadın Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Habermetre, 27 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 11:26:41. #1.14#
title