Habermetre, 26 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 26 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 26 Nisan Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HAKKINDA 37 BİN HABER YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 110 bin 130 kişide tespit edildi ve 2 bin 805 kişi hayatını kaybetti. 26 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 95 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 37 bin 29 haber yayımlandı, bin 394 sitede manşette yer aldı ve toplamda 6.590 saat manşetteki yerini korudu, 6 bin 350 haberle anasayfada toplamda 22.156saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 56 milyon 313 bin 62 okunma elde ederken, 8 milyon 891 bin 554 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 43 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 26 Nisan günü 5 milyon 987 bin 726 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 26 Nisan Pazar günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 13.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 8 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre popüler haberler ve yayıncıları

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 141 bin 287 haber yapıldı, 16 bin 391 haberle anasayfada toplam 92.601 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 346 milyon 436 bin 761 okunma kazanırken, 34 milyon 426 bin 778 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 103 milyon 419 bin 216 okunma sayısı yakaladı.

26 Nisan günü koronavirüs haberleri 24.00 ile 22.00 arası aynı seyirde devam etmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi