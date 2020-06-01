Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
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Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs ve seyahat izni 25 Mayıs - 1 Haziran haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
01.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:01

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 25 Mayıs - 1 Haziran arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre raporunda koronavirüs ve seyahat izni gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs ve seyahat izni oldu. Hastanesi konuları onu takip etti.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 366.290.434 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!


SEYAHAT İZNİ GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre seyahat izni konusunda yaşanan gelişmeler 15.238.793 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Seyahat izni ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 25 Mayıs - 1 Haziran Mayıs haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
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