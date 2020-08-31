Habermetre 24-31 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
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Habermetre 24-31 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim değerlendirme raporunda Müge Anlı, Sibel Can ve Şeyma Subaşı isimleri 24-31 Ağustos haftasının en çok konuşulan kişiler olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre 24-31 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
31.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:23

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 24-31 Ağustos arası en çok konuşulan kişiler analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Müge Anlı, Sibel Can, ve Matild Manukyan'ın Mirası gündemin ana isimleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 24-31Ağustos arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan kişileri belirledi. Gündemin ana konusu Müge Anlı, Sibel Can ve Şeyma Subaşı oldu.

İşte gündemi belirleyen isimler:

MÜGE ANLI

Müge Anlı en çok konuşulan isimler listesinde 1. sırasında yer aldı. Müge Anlı 9.422.984 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 24-31 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 24-31 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

SİBEL CAN

Sibel Can, çok konuşulan konular içinde 2 sırada yer aldı. Sibel Can 3.972.823 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 24-31 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 24-31 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

ŞEYMA SUBAŞI

Şeyma Subaşı çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu. Şeyma Subaşı 3.445.649 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 24-31 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 24-31 Ağustos arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

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