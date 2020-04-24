Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada nasıl yer aldı? Habermetre, 23 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

24.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:05
Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 23 Nisan Perşembe günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 77 MİLYON OKUNMAYA ULAŞTI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 101 bin 790 kişide tespit edildi ve 2 bin 491kişi hayatını kaybetti. 23 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 98 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 63 bin 669haber yayımlandı, bin 259 sitede manşette yer aldı ve toplamda 6.019 saat manşetteki yerini korudu, 7 bin 651 haberle anasayfada toplamda 23.424 saat kaldı.

Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 77 milyon 902 bin 895 okunma elde ederken, 11 milyon 113 bin 241 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 28 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 23 Nisan günü 7 milyon 184 bin 697 oranla Msn.com olarak görünüyor.

Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 23 Nisan Perşembe günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 10.00 - 16.00 arası en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 11 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre en popüler haberler ve yayıncıları

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 216 bin 365 haber yapıldı, 26 bin 97 haberle anasayfada toplam 132.960 saat göründü.

Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 630 milyon 988 bin 43 okunma kazanırken, 61 milyon 610 bin 86 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 199 milyon 19 bin 957 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

23 Nisan günü koronavirüs haberler adedi oranları 03.00 - 23.00 arası herhangi bir değişim yaşamadan devam etmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 23 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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