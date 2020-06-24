Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı medyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı medyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer buldu? Habermetre, 23 Haziran 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma oranı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtlıyor...

Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı medyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
24.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:03

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında ve medyadaki yerini koruyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 23 Haziran Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ, YEREL BASINDA 100 SKORA ULAŞTI

Dünya çapında sayısız kayıplara neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 190 bin 165 kişide tespit edildi ve 5 bin 1 kişi hayatını kaybetti. 23 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 24 bin 875 haber yayımlandı, 653 sitede manşette yer aldı ve toplamda 3.092 saat manşetteki yerini korudu, 3 bin 721 haberle anasayfada toplamda 12.157 saat kaldı.

Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs haberleri 38 milyon 95 bin 495 okunma elde ederken, 5 milyon 687 bin 928 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 575 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 23 Haziran günü 6 milyon 117 bin 197 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

23 Haziran Salı günü koronavirüs haberleri 07.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış.

Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 6 ile Beyazgazete.com takip ediyor.

Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 191 bin 462 haber yapıldı, 19 bin 745 haberle anasayfada, 107.309 saat göründü.

Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 438 milyon 365 bin 52 okunma kazanırken, 42 milyon 119 bin 480 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 109 milyon 63 bin 813 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

23 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 11.00'de artmaya başlamış ve 17.00'de en yüksek orana ulaşarak 20.00'dedüşüşe geçmiş görünüyor.

Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 16 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 8 ile Yahoo görünüyor.

Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 23 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancımedyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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