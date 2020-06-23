Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer buldu? Habermetre, 22 Haziran 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma oranı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtlıyor...

Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
23.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:56

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında ve medyadaki yerini koruyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 22 Haziran Pazartesi günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 40 MİLYON OKUNDU

Dünya çapında sayısız kayıplara neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 188 bin 897 kişide tespit edildi ve 4 bin 974 kişi hayatını kaybetti. 22 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 25 bin 441 haber yayımlandı, 696 sitede manşette yer aldı ve toplamda 2.868 saat manşetteki yerini korudu, 3 bin 860 haberle anasayfada toplamda 12.764 saat kaldı.

Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs haberleri 40 milyon 469 bin 923 okunma elde ederken, 6 milyon 174 bin 481 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 719 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 22 Haziran günü 5 milyon 626 bin 103 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

22 Haziran Pazartesi günü koronavirüs haberleri 06.00 itibariyle artışa geçmiş ve 09.00 - 12.00 saatleri arası en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış.

Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 6 ile Msn.com takip ediyor.

Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 172 bin 163 haber yapıldı, 17 bin 855 haberle anasayfada, 97.743 saat göründü.

Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 394 milyon 538 bin 590 okunma kazanırken, 38 milyon 812 bin 32 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 109 milyon 811 bin 847 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

22 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 07.00'de artmaya başlamış ve 19.00'de en yüksek orana ulaşarak sonrasında düşüşe geçmiş görünüyor.

Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 16 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.

Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin Haber
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Haber
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı Haber
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü Haber
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf istifa getirdi: Çoktan taşan bardağı deviren son hamle
Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf istifa getirdi: Çoktan taşan bardağı deviren son hamle
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Yöş Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Adem Büyük Serdar Aziz Yılmaz Vural Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Habermetre, 22 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:56:47. #1.14#
title