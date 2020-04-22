Habermetre, 21 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 21 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 21 Nisan Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 89 MİLYON OKUNMAYA ULAŞTI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 95 bin 591 kişide tespit edildi ve 2 bin 259 kişi hayatını kaybetti. 21 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 60 bin 859 haber yayımlandı, bin 601 sitede manşette yer aldı ve toplamda 7.033 saat manşetteki yerini korudu, 9 bin 346 haberle anasayfada toplamda 27.729 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 89 milyon 214 bin 554 okunma elde ederken, 12 milyon 724 bin 670 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 678 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 21 Nisan günü 9 milyon 684 bin 623 oranla Sabah.com olarak görünüyor.

Diğer yandan 21 Nisan Salı günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından 16.00 itibariyle haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 8 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre en popüler haberler ve yayıncıları

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 228 bin 160 haber yapıldı, 30 bin 101haberle anasayfada toplam 148.483 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 636 milyon 685 bin 392 okunma kazanırken, 61 milyon 604 bin 251 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 215 milyon 314 bin 459 okunma sayısı yakaladı.

21 Nisan günü koronavirüs haberleri 02.00'de en yüksek oranda görünüyor. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 11 ile Msn.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi