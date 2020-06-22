Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer buldu? Habermetre, 21 Haziran 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma oranı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtlıyor...

Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
22.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:18

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında ve medyadaki yerini koruyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 21 Haziran Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YERLİ BASINDA 17 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Dünya çapında sayısız kayıplara neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 187 bin 685 kişide tespit edildi ve 4 bin 950 kişi hayatını kaybetti. 21 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 17 bin 856 haber yayımlandı, 453 sitede manşette yer aldı ve toplamda 2.693 saat manşetteki yerini korudu, 2 bin 206 haberle anasayfada toplamda 6.537 saat kaldı.

Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs haberleri 24 milyon 201 bin 568 okunma elde ederken, 3 milyon 900 bin 700 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 432 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 21 Haziran günü 4 milyon 642 bin 984 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

21 Haziran Pazar günü koronavirüs haberleri 06.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve sonrasında oranlar azalmaya başlamış.

Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 7 ile Yeniakit.com takip ediyor.

Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 83 bin 534 haber yapıldı, 7 bin 178 haberle anasayfada, 44.202 saat göründü.

Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 195 milyon 915 bin 285 okunma kazanırken, 19 milyon 641 bin 414 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 55 milyon 396 bin 464 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

21 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 11.00'de artmaya başlamış ve 22.00'de en yüksek orana ulaşarak sonrasında düşüşe geçmiş görünüyor.

Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 17 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.

Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı Haber
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Haber
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa...
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lara Alişan Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Bursa Emekli Gaziantep
Şu an buradasınız: Habermetre, 21 Haziran 2020 Pazar yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 11:18:41. #1.14#
title