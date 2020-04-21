Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 20 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

21.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:12
Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 20 Nisan Pazartesi günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 98 MİLYON OKUNMAYA ULAŞTI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 90 bin 980 kişide tespit edildi ve 2 bin 140 kişi hayatını kaybetti. 20 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 98 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 68 bin 923 haber yayımlandı, bin 712 sitede manşette yer aldı ve toplamda 7.374saat manşetteki yerini korudu, 9 bin 864 haberle anasayfada toplamda 29.748 saat kaldı.

Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 98 milyon 827 bin 192 okunma elde ederken, 14 milyon 32 bin 599 dolar reklam değerine ulaştı ve 4 bin 713 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 20 Nisan günü 9 milyon 917 bin 347 oranla Haberturk.com olarak görünüyor.

Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 20 Nisan Pazartesi günü koronavirüs haberleri 07.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 8 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 198 bin 916 haber yapıldı, 28 bin 894 haberle anasayfada toplam 142.513 saat göründü.

Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 576 milyon 773 bin 975 okunma kazanırken, 58 milyon 953 bin 234 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 180 milyon 625 bin 383 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

20 Nisan günü koronavirüs haberleri 19.00 - 20.00 arası en yüksek oranda görünüyor. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 12 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 20 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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