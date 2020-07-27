Habermetre, 20-27 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
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Habermetre, 20-27 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda Ayasofya, Türk Tarih Kurumu ve kadına şiddet konuları 20-27 Temmuz haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre, 20-27 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
27.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:48

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 20-27 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Ayasofya, Türk Tarih Kurumu ve kadına şiddet gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 20-27 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Ayasofya olurken, kadına şiddet2. sırada, Türk Tarih Kurumu konusu ise 3. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU AYASOFYA OLDU!

Habermetre verilerine göre Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler 165.126.452

okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Ayasofya ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 20-27 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 20-27 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!


KADINA ŞİDDET KONUSU GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre kadına şiddet konusunda yaşanan gelişmeler 3.640.119 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Kadına şiddetile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 20-27 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 20-27 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

TÜRK TARİH KURUMU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Türk Tarih Kurumu konusunda yaşanan gelişmeler 3.640.119 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

Türk Tarih Kurumu ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

Habermetre, 20-27 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 20-27 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!

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