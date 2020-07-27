Habermetre, 20-27 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda Ayasofya, Türk Tarih Kurumu ve kadına şiddet konuları 20-27 Temmuz haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 20-27 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Ayasofya, Türk Tarih Kurumu ve kadına şiddet gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Habermetre, 20-27 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Ayasofya olurken, kadına şiddet2. sırada, Türk Tarih Kurumu konusu ise 3. sırada yer aldı. İşte gündemi belirleyen konular: GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU AYASOFYA OLDU! Habermetre verilerine göre Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler 165.126.452 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı. Ayasofya ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

KADINA ŞİDDET KONUSU GÜNDEMİN 2. SIRASINDA Habermetre raporuna göre kadına şiddet konusunda yaşanan gelişmeler 3.640.119 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı. Kadına şiddetile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: TÜRK TARİH KURUMU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA Habermetre raporuna göre Türk Tarih Kurumu konusunda yaşanan gelişmeler 3.640.119 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı. Türk Tarih Kurumu ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: