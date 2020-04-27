Habermetre, 20-27 Nisan haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, Ramazan ayı ve milli tüfek konuları 20-27 Nisan haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 20-27 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs, Ramazan ayı ve milli tüfek gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Habermetre, 20-27 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken, Ramazan ayı 2. sırada, milli tüfek konusu ise 3. sırada yer aldı. İşte gündemi belirleyen konular: GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU! Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 573.228.248 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı. Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: RAMAZAN AYI GÜNDEMİN 2. SIRASINDA Habermetre raporuna göre Ramazan ayı konusunda yaşanan gelişmeler 139.818.505 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı. Ramazan ayı ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: MİLLİ TÜFEK KONUSU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA Habermetre raporuna göre Milli Tüfek konusunda yaşanan gelişmeler 246.172 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı. Milli Tüfek ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: