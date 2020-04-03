Habermetre, 2 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 2 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 2 Nisan Perşembe günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

TÜRK BASININDA 81 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 18 bin 135 kişide tespit edildi ve 356 kişi hayatını kaybetti. 2 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 81 bin 560 haber yayımlandı, bin 992 sitede manşette yer aldı ve toplamda 9.047 saat manşetteki yerini korudu, 12 bin 268 haberle anasayfada toplamda 39.492 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 128 milyon 075 bin 477 okunma elde ederken, 18 milyon 896 bin 379 dolar reklam değerine ulaştı ve 5 bin 381 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 2 Nisan günü 11 milyon 185 bin 234 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Diğer yandan 2 Nisan Perşembe günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. 17.00'de haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 11 ile Haberler.com ve yüzde 10 ile de Sondakika.com şeklinde görünüyor.

Okunma oranlarına göre popüler haberler ve yayıncıları

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 269 bin 340 haber yapıldı, 31 bin 323 haberle anasayfada toplam 166.749 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 788 milyon 532 bin 421 okunma kazanırken, 77 milyon 662 bin 501 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 227 milyon 359 bin 650 okunma sayısı yakaladı.

2 Nisan günü koronavirüs haberleri 10.00 itibariyle artışa geçmiş ve 19.00'da en fazla haber üretildiği saat olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Yahoo ve Msn.com görünüyor.