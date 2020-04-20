Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 19 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

20.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:38
Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 19 Nisan Pazar günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 50 MİLYON OKUNMAYA ULAŞTI

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 86 bin 306 kişide tespit edildi ve 2 bin 17 kişi hayatını kaybetti. 19 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 42 bin 731 haber yayımlandı, bin 182 sitede manşette yer aldı ve toplamda 5.640 saat manşetteki yerini korudu, 5 bin 264 haberle anasayfada toplamda 17.505 saat kaldı.

Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 50 milyon 743 bin 642 okunma elde ederken, 7 milyon 576 bin 82 dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 56 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 19 Nisan günü 5 milyon 640 bin 119 oranla Haber7.com olarak görünüyor.

Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 19 Nisan Pazar günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş. Ardından haber sayısı azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncı, yüzde 9 ile Haberler.com ve Sondakika.com görünüyor.

Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 115 bin 191 haber yapıldı, 12 bin 588haberle anasayfada toplam 64.928 saat göründü.

Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 288 milyon 298 bin 305 okunma kazanırken, 34 milyon 784 bin 785 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 71 milyon 712 bin 736 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

19 Nisan günü koronavirüs haberleri 05.00 ile 20.00 arasıaynı seyirde devam etmiş. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 10 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 19 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre en popüler haberler
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