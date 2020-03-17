Habermetre, 17 Mart 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti! En çok okunan koronavirüs haberi hangisi? Koronavirüs medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 17 Mart 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk medyasında 17 Mart günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ TOPLAMDA 64 MİLYON OKUNDU

Koronavirüs, 17 Mart tarihi itibariyle 47 kişide tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar da pandemi ilan edilen salgının geniş kitlelere yayılmanın önüne geçmek maksadıyla üst düzey bir dizi önlem aldı. İnsanların toplu olarak bulunabileceği tüm mekanlar geçici süreliğine kapatıldı.

İnsansız analiz ve raporlama sistemi Habermetre ise ülkeyi bu denli etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili haberleri inceledi. Buna göre, koronavirüsle alakalı 32 bin 554 haber yayımlanırken, Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Yapılan haberlerden toplamda 64 milyon 097 bin 381 okunma elde edildi.

Coronavirüs haberleri, 1.189 sitede manşetten verildi ve 4 bin 096 saat manşetteki yerini korudu. 5 bin 610 haberde, 13 bin 820 saat anasayfada göründü. 2 bin 311 defa Twitter'da paylaşıldı, 7 milyon 850 bin 225 dolar reklam değerine ulaştı. 17 Mart gün sabah 06.00'dan itibaren koronavirüs haber adedinde artış başladı.

Gün içerisinde popüler sitelerde yayımlanan koronavirüs haberleri ve hangisinin daha çok okunduğu da raporda yer aldı.