Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer buldu? Habermetre, 16 Haziran 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma oranı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtlıyor...

Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
17.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:05

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında ve medyadaki yerini koruyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 16 Haziran Salı günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

YERELDE 34 BİN KORONAVİRÜS HABERİ YAPILDI

Dünya çapında sayısız kayıplara neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 181 bin 298 kişide tespit edildi ve 4 bin 842 kişi hayatını kaybetti. 16 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 34 bin 713 haber yayımlandı, 757 sitede manşette yer aldı ve toplamda 3.580 saat manşetteki yerini korudu, 4 bin 463 haberle anasayfada toplamda 13.460 saat kaldı.

Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs haberleri 44 milyon 545 bin 867 okunma elde ederken, 6 milyon 714 bin 106 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 198 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 16 Haziran günü 5 milyon 47 bin 713 oranla Haberturk.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

16 Haziran Salı günü koronavirüs haberleri 06.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00 - 12.00 saatleri arasında en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve ardından oranlar azalmaya başlamış.

Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Saatlere göre haber adedi değişim grafiği

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 7 ile Yeniakit.com takip ediyor.

Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 99 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 194 bin 789 haber yapıldı, 13 bin 35 haberle anasayfada, 62.903 saat göründü.

Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 310 milyon 88 bin 809 okunma kazanırken, 32 milyon 198 bin 97 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 67 milyon 277 bin 714 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

16 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 13.00'de artmaya başlamış ve 16.00'de en yüksek orana ulaşarak 20.00'dedüşüşe geçmiş görünüyor.

Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Saatlere göre haber adedi değişim grafiği

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 15 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.

Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 16 Haziran 2020 Salı yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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