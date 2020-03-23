Habermetre, 16 - 23 Mart arası Türkiye ve dünyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Koronavirüs, Twitter, 23 Mart, Türkiye, Dünya, Güncel

Habermetre, 16 - 23 Mart arası Türkiye ve dünyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

İnsansız raporlama ve analiz sistemi Habermetre, coronavirüs haberlerini, il il inceledi. Diğer yandan dünyada yapılan koronavirüs haberlerini de değerlendirdi. Buna göre en çok koronavirüs haberi yapan şehir, ülke hangisi? Hangi ülke basında koronavirüse ne kadar yer verdi? Türkiye'de hangi ilde ne kadar coronavirüs haberi yapıldı?

23.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:43
Habermetre, 16 - 23 Mart arası Türkiye ve dünyadaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Habermetre, Türk medyasının yanı sıra ülke ülke koronavirüs haberlerini de analiz ediyor. Elde edilen verilere göre ülkelerin koronavirüs haber oranları belli oldu. En az coronavirüs haberi yapan ülke hangisi? Ayrıca 16 - 23 Mart tarihleri arasında popüler yayıncılarda çıkan koronavirüs haber sayısı, okunma oranı, twitter da paylaşılma miktarı da Habermetre analiz raporlarında yer alıyor. İşte, tüm ayrınları ile Türkiye ve dünyada coronavirüs haberleri...

KORONAVİRÜS HABERLERİ, 100 HABERMETRE SKORUNA ULAŞTI

Habermetre verilerine göre; koronavirüs, ulusal medyada 328 bin 650 kez haber yapıldı ve 100 Habermetre skoruna ulaştı. 11 bin 095 sitede manşette 53 bin 697 saat yer buldu. 53 bin 784 haberle toplamda 193 bin 652 saat anasayfadaki yerini korudu. Haberler 759 milyon 345 bin 221 okunma elde ederken, 29 bin 240 kez Twitter'da paylaşıldı. Koronavirüs haberleri 126 milyon 619 bin 545 reklam değerine ulaştı.

Yayıncılara göre okunma oranları

EN ÇOK CORONAVİRÜS HABERİ YAPAN İL İSTANBUL

İllere göre yapılan Habermetre coronavirüs haber değerlendirmesine göre ise, 14 bin 185 bin sayı ile en çok haber yapan il İstanbul olurken, ikinci Bursa 4 bin 735 , üçüncü İzmir 3 bin 534, dördüncü ise Antalya 2 bin 786 haber ile yerini koruyor.

TÜRKİYE, DÜNYA LİSTESİNDE 11. SIRADA YER ALDI

Habermetre, dünya çapında haber oranlarını analiz etti. Buna göre ülke ülke ne kadar koronavirüs haberi yapıldığı ortaya çıktı. Verilere göre; Amerika Birleşik Devletleri 797 bin 790 haber ile birinciliği elinde bulunduruyor. Birleşik Krallık 274 bin 277 oranla ikinci, Avustralya 167 bin 931 ile üçüncü, Hindistan 85 bin 598 haber sayısı ile dördüncü, Kanada 68 bin 64 haberle beşinci sırada bulundu. Listenin devamında Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, İrlanda, Çin ve 11. sırada da Türkiye yer aldı.

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