Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haber
Dünya, Güncel

Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 15 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

16.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:53
Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 15 Nisan Çarşamba günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 99 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 69 bin 392 kişide tespit edildi ve bin 518 kişi hayatını kaybetti. 15 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 66 bin 478 haber yayımlandı, bin 598 sitede manşette yer aldı ve toplamda 7.244 saat manşetteki yerini korudu, 9 bin 167 haberle anasayfada toplamda 26.404 saat kaldı.

Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Yapılan koronavirüs haberleri 99 milyon 528 bin 957okunma elde ederken, 14 milyon 534 bin 579dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 949 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 15 Nisan günü 9 milyon 771 bin 21 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Diğer yandan 15 Nisan Çarşamba günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve oran azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırayı, yüzde 8 ile Sondakika.com, Haberler.com ve Msn.com paylaşıyor.

Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 226 bin 606haber yapıldı, 21 bin 921 haberle anasayfada toplam 109,570 saat göründü.

Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs haberleri 613 milyon 252 bin 789 okunma kazanırken, 66 milyon 988 bin 109 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 229 milyon 621 bin 483 okunma sayısı yakaladı.

Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

15 Nisan günü koronavirüs haberleri saat 16.00'dan sonra artışa geçmiş ve 17.00 en fazla haber üretildiği saat olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Msn.com görünüyor.

Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
Okunma oranlarına göre en popüler haberler
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haber
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor Haber
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haber
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haber
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Haber
Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti
Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı
Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi 'yeni bir virüs' olarak çıkmış
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını görünce gözyaşlarına boğuldu
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını görünce gözyaşlarına boğuldu
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' 36'ncı sırada yer aldı
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Mustafa Kemal Atatürk
Magazin Hadise Dilan Çıtak Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Lionel Messi Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Ateş Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 12:44:08. #1.15#
title