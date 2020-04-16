Habermetre, 15 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 15 Nisan 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 15 Nisan Çarşamba günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 99 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs, Türkiye'de 69 bin 392 kişide tespit edildi ve bin 518 kişi hayatını kaybetti. 15 Nisan itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 66 bin 478 haber yayımlandı, bin 598 sitede manşette yer aldı ve toplamda 7.244 saat manşetteki yerini korudu, 9 bin 167 haberle anasayfada toplamda 26.404 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 99 milyon 528 bin 957okunma elde ederken, 14 milyon 534 bin 579dolar reklam değerine ulaştı ve 3 bin 949 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 15 Nisan günü 9 milyon 771 bin 21 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

Diğer yandan 15 Nisan Çarşamba günü koronavirüs haberleri 08.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve oran azalmaya başlamış. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırayı, yüzde 8 ile Sondakika.com, Haberler.com ve Msn.com paylaşıyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

Okunma oranlarına göre popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 226 bin 606haber yapıldı, 21 bin 921 haberle anasayfada toplam 109,570 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 613 milyon 252 bin 789 okunma kazanırken, 66 milyon 988 bin 109 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 229 milyon 621 bin 483 okunma sayısı yakaladı.

15 Nisan günü koronavirüs haberleri saat 16.00'dan sonra artışa geçmiş ve 17.00 en fazla haber üretildiği saat olmuştur. Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Msn.com görünüyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi