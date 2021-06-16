Habermetre, "15 Haziran Dünya Rüzgar Günü" medya yansımalarını raporladı

Rüzgar enerjisinin, enerji sistemlerimizi yeniden şekillendirmesi ve karbon emisyonu azaltımının hedeflendiği Dünya Rüzgâr Günü, 2007 yılından daha iyi bir gelecek için her yıl 15 Haziran'da kutlanmaktadır. Dijital Medya takip ve raporlama ajansı Habermetre, markaların Dünya Rüzgâr Günü kapsamındaki iletişim çalışmalarını derleyerek, raporladı.

8-16 Haziran tarihleri arasında web sitelerinde "Dünya Rüzgâr Günü" bahisleri ile 631 adet haber yansıması yer aldı. Dijital Medya takip ve raporlama ajansı Habermetre, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan ve finanse eden markaların 15 Haziran Dünya Rüzgâr Günü nedeniyle yaptıkları özel gün iletişimi çalışmaları arasında öne çıkanları derledi:

VEGA Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ tarafından, rüzgar enerjisinde kurulu gücün hızla artmasıyla sektöre yönelik farkındalığın yükseltilmesi amacıyla internet üzerinden eğitim veren bir platform oluşturuldu. VEGA Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Erman Kaya, "Rüzgar Adam" isimli platformun alternatiflerinden farklı olarak ücretsiz eğitim vereceğini dile getirdi. Projenin 4 yıllık bir geçmişi olduğunu dile getiren Kaya, "Öğrencilerin ve ilgililerin bilgiye tamamen ücretsiz erişebileceği, rüzgar sektörüne dair A'dan Z'ye bütün bilgilere ulaşabilecekleri bir kanal kurmayı amaç edindik. İlk yayınımızı da 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü'nde yapacağız" dedi.

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye'de 2020 yılında gerçekleştirilen RES projelerinin yüzde 10'unu Kalkınma Yatırım Bankası'nın finanse ettiğini belirtirken, "Finansman desteği sağladığımız enerji projelerinin kurulu güç bakımından yüzde 33'ünü RES projeleri oluşturuyor. Banka olarak bugüne kadar toplam 23 RES projesine destek verdik. Faaliyete geçen RES'lerin kurulu gücü 626 MW ve bu projelere sağlanan toplam finansman miktarı ise 512 milyon dolar seviyesinde. 2021 yılı boyunca RES projelerine yoğunlaşarak, bu alana 310 milyon dolar daha finansman desteği sağlamayı ve 2021 yıl sonu itibarıyla RES projelerinin finansmanında toplam 822 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz. RES projelerine olan finansman desteğimiz gelecek yıllarda da devam edecek " dedi. Kalkınma Yatırım Bankası "Dünya Rüzgâr Günü" basın bülteni ile ilgili web sitelerinde, 250 adet yansıma, 30.093 okunma sayısına ve 6.734$ reklam eşdeğerine ulaştı. İlgili yansımalar, 1 haberde manşette ve 4 haberde ana sayfada yer aldı. Toplamda ise, 21 saat manşet ve 60 saat süre ile ana sayfa görünümü sağladı.

Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, enerji kaynakları arasındaki en çevreci ve ucuz çözüm olan geleceğin kurtarıcısı rüzgarın ülkemizde de daha sert esebilmesi için türbinlerin gerek duyduğu tüm bakım ve onarım hizmetlerini üst düzey teknoloji ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Ülkemizde de elektrik ihtiyacının yaklaşık %9'unun rüzgardan karşılandığına dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, ucuz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgarın ülkemizde durmadan daha sert esebilmesi amacıyla rüzgar türbinleri için en son teknolojilere sahip bakım ve onarım hizmetlerini sunduklarını aktardı. Ülke Enerji "Dünya Rüzgâr Günü" basın bülteni ile ilgili web sitelerinde, 178 adet yansıma ile, 10.529 okunma sayısına ulaştı.

TSKB, Dünya Rüzgar Günü'nde yenilenebilir enerji yatırımlarına dikkat çekerken, temiz enerji yatırımlarına verdiği desteği artırmayı planlıyor. Yenilenebilir enerji alanında ağırlıklı olarak rüzgar, jeotermal, güneş ve biyogaz kaynaklarına dayalı yatırımların finansmanını gerçekleştiren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü'nde temiz enerjinin önemine dikkat çekiyor. Yenilenebilir enerji alanında öngörülen toplam kurulu gücü 6.594 MW düzeyinde olan 330 proje için finansman sağlayan TSKB, bu yatırımlarla Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücünün yüzde 13,3'nü temsil ediyor. MW cinsinden yüzde 94'ü üretime başlamış olan bu yatırımlarla ülkemizin yıllık karbon emisyonu azaltımına 12,2 milyon ton seviyesinde katkı sağlanıyor. TSKB 'nin şimdiye kadar 1.6 Milyar USD finansman gerçekleştirdiği rüzgar enerjisi yatırımları ise 2020 yıl sonu itibarıyla 38 santral ile 1.710 MW kurulu güce ulaşmış durumda. Kalkınma Yatırım Bankası "Dünya Rüzgâr Günü" basın bülteni ile ilgili web sitelerinde, 196 adet yansıma, 14.742 okunma sayısına ve 3.611$ reklam eşdeğerine ulaştı. İlgili yansımalar, 4 haberde ana sayfada yer aldı ve toplamda 9 saat süre ile ana sayfa görünümü sağladı.