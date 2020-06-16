Habermetre, 15 Haziran 2020 Pazartesi yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini değerlendirdi! Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer buldu? Habermetre, 15 Haziran 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruların yanıtını veriyor...

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında ve medyadaki yerini koruyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 15 Haziran Pazartesi günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 48 MİLYON OKUNDU

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 179 bin 831 kişide tespit edildi ve 4 bin 825 kişi hayatını kaybetti. 15 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 31 bin 71 haber yayımlandı, 884 sitede manşette yer aldı ve toplamda 3.700 saat manşetteki yerini korudu, 4 bin 568 haberle anasayfada toplamda 14.949 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 48 milyon 985 bin 976 okunma elde ederken, 7 milyon 190 bin 358 dolar reklam değerine ulaştı ve 2 bin 27 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 15 Haziran günü 6 milyon 71 bin 468 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor, ardından 3 milyon 654 bin 22 değerle Haberler.com geliyor.

15 Haziran Pazartesi günü koronavirüs haberleri 06.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'da en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve ardından oranlar azalmaya başlamış.

Saate göre haber sayısı değişimi

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 8 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 7 ile Yeniakit.com takip ediyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi oranı

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 175 bin 852 haber yapıldı, 19 bin 260 haberle anasayfada, 102.264 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 397 milyon 89 bin 468 okunma kazanırken, 39 milyon 225 bin 44 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 102 milyon 306 bin 397 okunma sayısı yakaladı.

15 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 09.00'da artmaya başlamış ve 20.00'de en yüksek orana ulaşarak ardından düşüşe geçmiş görünüyor.

Saate göre haber adedi değişimi

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 14 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 7 ile Yahoo görünüyor.